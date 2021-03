Perché l’acqua giusta può rendere ancora più buona la vostra birra (Di giovedì 25 marzo 2021) Sapreste dire dove si trova l’acqua più leggera d’Europa? Pensando alle Alpi vi è venuta in mente l’Italia? Avete fatto bene! Trentino… Valle d’Aosta? Fuochino… La risposta corretta è Piemonte e più precisamente il piccolo paese di Graglia, qualche chilometro sopra Biella. È qui, infatti, che sgorga l’acqua Lauretana. Un prodotto unico che si origina a 4600 metri di altitudine nell’area geologica del Monte Rosa e poi scorre nel sottosuolo su un’unica lastra di granito che lo protegge dalle impurità e non le trasferisce sali minerali se non in minima parte, determinando così un residuo fisso di 14 mg/l, record di leggerezza a livello europeo. l’acqua è un ingrediente fondamentale nella produzione della birra. Il suo ruolo è evidente anche ai non esperti: in una pinta ce n’è più del 90%. Eppure la sua importanza non è ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 25 marzo 2021) Sapreste dire dove si trovapiù leggera d’Europa? Pensando alle Alpi vi è venuta in mente l’Italia? Avete fatto bene! Trentino… Valle d’Aosta? Fuochino… La risposta corretta è Piemonte e più precisamente il piccolo paese di Graglia, qualche chilometro sopra Biella. È qui, infatti, che sgorgaLauretana. Un prodotto unico che si origina a 4600 metri di altitudine nell’area geologica del Monte Rosa e poi scorre nel sottosuolo su un’unica lastra di granito che lo protegge dalle impurità e non le trasferisce sali minerali se non in minima parte, determinando così un residuo fisso di 14 mg/l, record di leggerezza a livello europeo.è un ingrediente fondamentale nella produzione della. Il suo ruolo è evidente anche ai non esperti: in una pinta ce n’è più del 90%. Eppure la sua importanza non è ...

