Pattinaggio artistico: Yuzuru Hanyu incanta e si piazza in testa dopo lo short ai Mondiali 2021, Rizzo undicesimo (Di giovedì 25 marzo 2021) La grande bellezza approda all’Ericsson Globe Arena di Stoccolma, l’impianto sportivo svedese che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico. Con una performance di livello stellare infatti Yuzuru Hanyu si è piazzato in testa alla classifica dopo lo short individuale maschile lasciando, per l’ennesima volta in carriera, tutti a bocca aperta. Il Pluri Campione Olimpico ha preso il largo pattinando un programma sulle energiche note de “Let me Entertain You” di Robbie Williams, inaugurando la prova con un poderoso quadruplo salchow e completando gli elementi di salto con una combinazione di estrema qualità, quadruplo toeloop/triplo toeloop, e con un sontuoso triplo axel a tempo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) La grande bellezza approda all’Ericsson Globe Arena di Stoccolma, l’impianto sportivo svedese che sta ospitando questa settimana i Campionatidi. Con una performance di livello stellare infattisi èto inalla classificaloindividuale maschile lasciando, per l’ennesima volta in carriera, tutti a bocca aperta. Il Pluri Campione Olimpico ha preso il largo pattinando un programma sulle energiche note de “Let me Entertain You” di Robbie Williams, inaugurando la prova con un poderoso quadruplo salchow e completando gli elementi di salto con una combinazione di estrema qualità, quadruplo toeloop/triplo toeloop, e con un sontuoso triplo axel a tempo di ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Che magia, non hanno sbagliato praticamente niente' ??? Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii conquistano la sh… - ___MoonRiver__ : Quanto è bello il pattinaggio artistico #Stockholm2021 - Ketterdam_vera : RT @Eurosport_IT: 'Che magia, non hanno sbagliato praticamente niente' ??? Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii conquistano la short pr… - sportface2016 : #Figureskating Pattinaggio artistico, risultati short program uomini #Mondiali Stoccolma 2021: #Hanyu in testa,… - FIWReylo : RT @maravding: Comunque è ridicolo che @RaiSport non mandi in onda i Mondiali di pattinaggio artistico dove gareggiano DUE ITALIANI in favo… -