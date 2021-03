Papa Francesco nella lettera apostolica “Candor lucis aeternae”: «Dante profeta di speranza» (Di giovedì 25 marzo 2021) «Dante può aiutarci ad avanzare». È Il «profeta di speranza e testimone del desiderio umano di felicità» proprio «in questo particolare momento storico, segnato da molte ombre, da situazioni che degradano l’umanità, da una mancanza di fiducia e di prospettive per il futuro». Il sommo poeta «può ancora donarci parole ed esempi che danno slancio al nostro cammino». A 700 anni dalla sua morte, avvenuta nel 1321 a Ravenna, in esilio, Dante ci parla ancora. Papa Francesco ne è convinto e ne scrive nella lettera apostolica “Candor lucis aeternae – Splendore della vita eterna”, pubblicata oggi, 25 marzo 2021, nel giorno dell’Annunciazione a Maria. leggi anche l’articolo —> Premio Strega, i ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 marzo 2021) «può aiutarci ad avanzare». È Il «die testimone del desiderio umano di felicità» proprio «in questo particolare momento storico, segnato da molte ombre, da situazioni che degradano l’umanità, da una mancanza di fiducia e di prospettive per il futuro». Il sommo poeta «può ancora donarci parole ed esempi che danno slancio al nostro cammino». A 700 anni dalla sua morte, avvenuta nel 1321 a Ravenna, in esilio,ci parla ancora.ne è convinto e ne scrive– Splendore della vita eterna”, pubblicata oggi, 25 marzo 2021, nel giorno dell’Annunciazione a Maria. leggi anche l’articolo —> Premio Strega, i ...

Advertising

Pontifex_it : In questo particolare momento storico, segnato da molte ombre, la figura di Dante, profeta di speranza, può aiutarc… - elenabonetti : Oggi Papa Francesco ha nominato @ASmerilli Sottosegretaria del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integ… - Avvenire_Nei : Il Papa: Maria ha confortato le persone morte sole nella pandemia - barbana1942 : @Pontifex_it Caro Papa Francesco, grazie per le bellissime e sante parole che ci manda sempre . Mi riempiono sempre… - Massimi07355017 : RT @Pontifex_it: In questo particolare momento storico, segnato da molte ombre, la figura di Dante, profeta di speranza, può aiutarci ad av… -