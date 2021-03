Paesi Bassi | evacuato il Parlamento per allarme bomba

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il Binnenhof, il complesso architettonico nel centro de L’Aja che ospita ildei, è statoper unoggi, giovedì 25 marzo. Lo riferiscono le testate olandesi Telegraaf e Nu. La piazza accanto al vicino stagno dell’Hofvijver è stata transennata. **Notizia in aggiornamento Leggi anche: Roma: falsonella sede di La Repubblica

Advertising

sandrogozi : Nei Paesi Bassi si profila una netta vittoria di #Renew ???? con VVD et D66 oltre il 40% Ottimo risultato per… - Linkiesta : L’inaspettato exploit di Volt Olanda alle elezioni nei Paesi Bassi. Il movimento politico paneuropeo fondato nel 2… - TgLa7 : #Vaccino: Ue verso blocco export AstraZeneca da Paesi Bassi - europaverde_it : ??Il 25 marzo 1957, ????Italia, ????Francia, ????Germania, ????Belgio, ????Paesi Bassi e ????Lussemburgo hanno firmato i Tratta… - Rodolfo51163075 : @alesallusti Di Maio inqualificabile incapace ministrod egli esteri: Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Paesi Bassi

Servizio Informazione Religiosa

Allarme bomba al Binnenhof, il complesso architettonico nel centro de L'Aja che ospita il Parlamento dei. L'edificio è stato evacuato. A riferirlo le testate olandesi Telegraaf e Nu. La piazza accanto al vicino stagno dell'Hofvijver è stata transennata.Il Binnenhof , il complesso architettonico nel centro de L'Aja che ospita il Parlamento dei, è stato evacuato per un allarme bomba . Lo riferiscono le testate olandesi Telegraaf e Nu. La piazza accanto al vicino stagno dell'Hofvijver è stata transennata. Notizia in aggiornamentoChint Solar Nederland annuncia il completamento di 3 parchi solari a Drenthe e Groningen. Distribuiti nelle 2 province, sono stati installati 152 MW di pannelli solari. Ecco le capacità dei 3 parchi s ...L’esclusione dal mondo connesso riguarda in particolare persone con un basso livello di istruzione e che più spesso vivono nel Meridione. Tra loro anche i nativi digitali ...