MotoGP: nuova pista in Ungheria, un progetto tutto italiano (Di giovedì 25 marzo 2021) L’Ungheria tornerà nel 2023 ad essere una tappa del motomondiale e lo farà con una pista completamente nuova, fra i progetti quello italiano firmato dallo Studio Dromo di Jarno Zaffelli. Il ritorno dell’Ungheria Carmelo Ezpeleta ha firmato un accordo per riportare nel 2023 il motomondiale in Ungheria, ma il ritorno delle due ruote non avverrà tra le curve all’Hungaroring, il circuito dove corre abitualmente la Formula 1. È stato direttamente il governo magiaro a prendersi in carico la realizzazione di un nuovo circuito con il quale si puntasse a far tornare in Ungheria i prototipi a due ruote più veloci del pianeta. Le trattative dunque sembrerebbero essersi concluse con successo e dopo l’apertura del bando di gara siamo ora finalmente arrivati alla fase clou. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) L’tornerà nel 2023 ad essere una tappa del motomondiale e lo farà con unacompletamente, fra i progetti quellofirmato dallo Studio Dromo di Jarno Zaffelli. Il ritorno dell’Carmelo Ezpeleta ha firmato un accordo per riportare nel 2023 il motomondiale in, ma il ritorno delle due ruote non avverrà tra le curve all’Hungaroring, il circuito dove corre abitualmente la Formula 1. È stato direttamente il governo magiaro a prendersi in carico la realizzazione di un nuovo circuito con il quale si puntasse a far tornare ini prototipi a due ruote più veloci del pianeta. Le trattative dunque sembrerebbero essersi concluse con successo e dopo l’apertura del bando di gara siamo ora finalmente arrivati alla fase clou. ...

