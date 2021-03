Luigi Di Maio in Libia: “Rispettare il cessate il fuoco e riaprire la strada Misurata-Sirte” (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo oltre un anno in un ruolo del tutto marginale, l’Unione europea e in particolare l’Italia provano a inserirsi nel difficile contesto libico, dove ormai Russia e Turchia hanno iniziato a essere i principali interlocutori. Questa mattina Luigi Di Maio, Jean-Yves Le Drian e Heiko Maas, ministri degli Esteri di Italia, Francia e Germania, sono volati a Tripoli per incontrare il nuovo governo presieduto da Abdul Hamid Ddeibah. L’esecutivo di unità nazionale, sostenuto dalle Nazioni Unite, ha prestato giuramento di fronte al Parlamento di Tobruk nei giorni scorsi e dovrà traghettare il Paese verso le elezioni di dicembre 2021, le prime dal 2014. “Riteniamo prioritaria – ha detto Di Maio in conferenza stampa – la completa attuazione dell’accordo sul cessate il fuoco, a partire dalla riapertura della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo oltre un anno in un ruolo del tutto marginale, l’Unione europea e in particolare l’Italia provano a inserirsi nel difficile contesto libico, dove ormai Russia e Turchia hanno iniziato a essere i principali interlocutori. Questa mattinaDi, Jean-Yves Le Drian e Heiko Maas, ministri degli Esteri di Italia, Francia e Germania, sono volati a Tripoli per incontrare il nuovo governo presieduto da Abdul Hamid Ddeibah. L’esecutivo di unità nazionale, sostenuto dalle Nazioni Unite, ha prestato giuramento di fronte al Parlamento di Tobruk nei giorni scorsi e dovrà traghettare il Paese verso le elezioni di dicembre 2021, le prime dal 2014. “Riteniamo prioritaria – ha detto Diin conferenza stampa – la completa attuazione dell’accordo sulil, a partire dalla riapertura della ...

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Maio Di Maio traccia la linea Ue per aiutare la Libia Vogliamo oggi dire che l'Europa continuerà a rimanere a fianco del popolo libico e a sostenerlo nel suo cammino verso la pace', ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano, Luigi di Maio , oggi, ...

Libia. Visita di Di Maio, 'servono stabilità e sicurezza, via i mercenari dal paese' di Guido Keller - Ha preso il via oggi a Tripoli la missione dei ministri degli Esteri di Italia, Luigi di Maio, di Germania, Heiko Maas, e di Francia, Jean - Yves Le Drian. Lo scopo è quelo di dare un chiaro appoggio politico al governo provvisorio libico di Abdul Hamid al - Dbeibah, frutto di un ...

San Colombano: “Dantedì” con il “musicattore” Luigi Maio Levante News Teggiano, sottratta dalla mamma e portata in Russia. Per la piccola Sofia scende in campo la Farnesina Finalmente uno spiraglio pochi giorni fa. Il consigliere regionale Tommaso Pellegrino scrive al ministro degli esteri Luigi di Maio (già in passato intercettato durante le vacanze cilentane dal papà ...

Di Maio, Le Drian, Maas in Libia. Tutte le foto Torna alla home X1 / 4 Previous Next Di Maio, Le Drian, Maas in Libia. Tutte le foto 25/03/2021 “La nostra presenza a Tripoli testimonia l’unità di intenti dei Paesi europei più impegnati per la stabi ...

