Lazio, se diventa zona arancione dal 29 marzo tutte le scuole aperte: in dad solo le superiori. Test periodi sui contagi (Di giovedì 25 marzo 2021) «Qualora i dati epidemiologici facciano tornare il Lazio in zona arancione da lunedì 29 marzo gli asili nido, le materne, le scuole elementari e le medie riapriranno con le... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 25 marzo 2021) «Qualora i dati epidemiologici facciano tornare ilinda lunedì 29gli asili nido, le materne, leelementari e le medie riapriranno con le...

Advertising

MicaMonterosso : Io oggi non volevo fare polemica. Avrei voluto il silenzio. Non questo tipo di silenzio, però. Chissà se si diment… - Solo_La_Lazio : ?? Torna a brontolare @MicaMonterosso ????? Non le è piaciuto il servizio di @SportMediaset_ ?? Leggi qui ?? - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Lazio, se diventa zona arancione dal 29 marzo tutte le scuole aperte: in dad solo le superiori - ilmessaggeroit : Lazio, se diventa zona arancione dal 29 marzo tutte le scuole aperte: in dad solo le superiori - Ericr13874143 : @Bluice85 @matteosalvinimi E fatalità il Lazio che è pari alle altre regioni in zona rossa da venerdì quasi sicuram… -