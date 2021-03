La linea Blinken è arrivata alla Nato Gli spazi per l’Italia secondo Bressan

(Di giovedì 25 marzo 2021) I segnali emersi driunione tra i ministri degli Esteri dellae, in particolar modo, le dichiarazioni del segretario di stato americano Antony, sembrano confermare la volontà di rilancio dell’Alleanza Atlantica da parte dell’amministrazione targata Joe Biden. La notizia è di per sé rilevante se si considerano i toni delle ultime ministeriali sotto la presidenza di Donald Trump, che tanta preoccupazione avevano destato tra gli alleati fino a presagire un futuro incerto per l’Alleanza che, proprio nel 2019, ha celebrato i suoi 70 anni. A fronte di questo segnale di discontinuità, sono emerse alcune divergenze rilevanti all’interno della stessa alleanza, come nel caso del gasdotto Nord Stream 2 e nella postura nei confronti dell’ascesa della Repubblica Popolare Cinese. Al contrario, si è registrata una maggiore ...

...coerente aumenta le possibilità di migliorare i rapporti con la Russia piuttosto che una... A Bruxellesha incontrato l'omologo turco Cavusoglu. Nella nota del Dipartimento di Stato, il ...Le parole disono state apprezzate, non poco, dal vice ministro degli Esteri polacco, ... Di cui la Germania è piena, così come la Polonia, in primaper dire no al progetto. 'Il gas può ...Usa, Nato ed Unione Europea serrano le fila sul contrasto all'aggressività della Cina, dopo che Washington e i suoi alleati hanno annunciato sanzioni coordinate contro i funzionari cinesi accusati di ...Al vertice Nato di Bruxelles, il segretario di Stato americano esprime preoccupazione per l'acquisto da parte di Ankara di missili russi per la difesa aerea.