La dieta dei centenari, 5 consigli per una vita lunga e sana (Di giovedì 25 marzo 2021) Gli over 65 nel mondo raggiungeranno il miliardo e mezzo entro il 2050 e in Italia rappresentano già il 23,3% della popolazione, con un'aspettativa di vita media che nel giro di ottant'anni raggiungerà la soglia dei 93 anni. Insomma, vivremo più a lungo, ma come poter raggiungere una longevità che sia anche sana? A stilare un elenco di consigli, basati sull'osservazione della vita dei centenari, è la Fondazione Valter Longo Onlus. Digiuno intermittente per cellule più giovani: un'abitudine che accomuna diversi gruppi di centenari è l'assunzione dei pasti principali e degli eventuali spuntini in un arco di 12 ore per beneficiare di altrettante ore di digiuno notturno che, grazie al periodo di riposo dell'organismo, consente di rigenerare dall'interno e di riparare le cellule ...

