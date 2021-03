La centrale della truffa agli anziani: ecco dove si nascondevano (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, nel transitare in corso IV Novembre, hanno udito delle voci provenienti da un garage in cui, una volta entrati, hanno sorpreso quattro persone che avevano installato altrettante postazioni con computer collegati alla rete Wi-Fi con 10 cellulari nonché numerose attrezzature informatiche. Tre di questi, per opporsi al controllo, hanno minacciato ed aggredito i poliziotti tentando di distruggere il materiale, fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, sono stati bloccati e trovati in possesso di 2105 euro. Giovanni Boccia, Aldo Boccia e Maurizio Matafora, napoletani di 45, 27 e 46 anni con precedenti di polizia, due di essi anche per frode informatica, sono stati arrestati per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e lesioni; sono stati altresì denunciati per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, nel transitare in corso IV Novembre, hanno udito delle voci provenienti da un garage in cui, una volta entrati, hanno sorpreso quattro persone che avevano installato altrettante postazioni con computer collegati alla rete Wi-Fi con 10 cellulari nonché numerose attrezzature informatiche. Tre di questi, per opporsi al controllo, hanno minacciato ed aggredito i poliziotti tentando di distruggere il materiale, fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, sono stati bloccati e trovati in possesso di 2105 euro. Giovanni Boccia, Aldo Boccia e Maurizio Matafora, napoletani di 45, 27 e 46 anni con precedenti di polizia, due di essi anche per frode informatica, sono stati arrestati per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e lesioni; sono stati altresì denunciati per ...

