Italia's Got Talent 2021: Frank Matano e Olda, chi è il caprone arrivato in finale (video) (Di giovedì 25 marzo 2021) La finale di Italia's Got Talent 2021 ha visto il debutto del caprone Olda: ecco chi è e qual è il suo legame con Frank Matano. Frank Matano, durante la finale di Italia's Got Talent 2021, ha introdotto Olda Il caprone: ecco alcune informazioni sull'ospite speciale che ha conquistato il pubblico del Talent show. Ieri sera durante la finale di Italia's Got Talent, il Talent show di Tv8 prodotto da Fremantle, tra tutte le straordinarie attrazioni della gara, ha debuttato un nuovo, inaspettato e bizzarro protagonista. Si tratta di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021) Ladi's Gotha visto il debutto del: ecco chi è e qual è il suo legame con, durante ladi's Got, ha introdottoIl: ecco alcune informazioni sull'ospite speciale che ha conquistato il pubblico delshow. Ieri sera durante ladi's Got, ilshow di Tv8 prodotto da Fremantle, tra tutte le straordinarie attrazioni della gara, ha debuttato un nuovo, inaspettato e bizzarro protagonista. Si tratta di ...

Advertising

IGT_official : Stefano Bronzato è il vincitore dell'undicesima edizione di Italia's Got Talent. ??? #IGT - ilfattovideo : Italia’s Got Talent, il comico comasco Max Angioni è secondo con i suoi “divertenti miracoli” - larenait : Le notizie che troverete su L'Arena domani in edicola e digitale, nelle anticipazioni di @alessandrabatai Alessandr… - digitalsat_it : 1 milione e 847 mila su Sky e TV8 per finale di Italia's Got Talent - infoitcultura : Italia's Got Talent 2021 pagelle, vincitore/ Max Angioni 'geloso' di Stefano Bronzato -