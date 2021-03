Italia’s Got Talent 2021, chi è il vincitore Stefano Bronzato: sapete cosa faceva prima? (Di giovedì 25 marzo 2021) Ha vinto l’undicesima edizione di Italia’s Got Talent Stefano Bronzato: scopriamo chi è il mago trionfatore del Talent in onda su Sky. Il celebre Talent Italia’s Got Talent è giunto ormai alla sua undicesima edizione. L’ultima puntata si è svolta ieri sera alle 21:30 su Tv8 e su SkyUno. Nonostante si trattasse della finalissima, non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 25 marzo 2021) Ha vinto l’undicesima edizione diGot: scopriamo chi è il mago trionfatore delin onda su Sky. Il celebreGotè giunto ormai alla sua undicesima edizione. L’ultima puntata si è svolta ieri sera alle 21:30 su Tv8 e su SkyUno. Nonostante si trattasse della finalissima, non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

IGT_official : Stefano Bronzato è il vincitore dell'undicesima edizione di Italia's Got Talent. ??? #IGT - SkyTG24 : Stefano Bronzato è il vincitore di Italia's Got Talent 2021. VIDEO - jisoodinazareth : sono scoppiato a piangere guardando l’audizione a italia’s got talent di una bambina che fa ginnastica ritmica - SMSNEWSOFFICIAL : Italia’s Got Talent 2021: Chi è Olda, il caprone arrivato in finale - LaStampaTV : VIDEO | Italia's Got Talent 2021: il vincitore è Stefano Bronzato -

