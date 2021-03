Italia-Irlanda del Nord 2-0, risolvono Berardi e Immobile (Di venerdì 26 marzo 2021) Parte bene l'Italia nella prima partita del gruppo C delle qualificazioni europee al Mondiale del 2022. A Parma gli azzurri di Roberto Mancini hanno superato l'Irlanda del Nord 2-0 grazie alle reti di Berardi e Immobile. L'Italia tornerà in campo domenica sera quando a Sofia affronterà la Bulgaria. Per Mancini è il 23° risultato utile di fila. L`Italia scende in campo con il lutto al braccio e un minuto di raccoglimento in memoria di cinque Azzurri scomparsi negli ultimi mesi, Pietro Anastasi, Mauro Bellugi, Mario Corso, Pierino Prati e Paolo Rossi, precede l`inizio dell`incontro. Sul maxischermo un video proietta le immagini dei cinque calciatori - con la scritta "Azzurri per sempre" - che hanno fatto la storia della Nazionale, mentre lo speaker ricorda anche il ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 26 marzo 2021) Parte bene l'nella prima partita del gruppo C delle qualificazioni europee al Mondiale del 2022. A Parma gli azzurri di Roberto Mancini hanno superato l'del2-0 grazie alle reti di. L'tornerà in campo domenica sera quando a Sofia affronterà la Bulgaria. Per Mancini è il 23° risultato utile di fila. L`scende in campo con il lutto al braccio e un minuto di raccoglimento in memoria di cinque Azzurri scomparsi negli ultimi mesi, Pietro Anastasi, Mauro Bellugi, Mario Corso, Pierino Prati e Paolo Rossi, precede l`inizio dell`incontro. Sul maxischermo un video proietta le immagini dei cinque calciatori - con la scritta "Azzurri per sempre" - che hanno fatto la storia della Nazionale, mentre lo speaker ricorda anche il ...

