Italia-Irlanda del Nord 2-0 | Berardi e Immobile regalano la vittoria a Mancini

juventusfc : Questa sera, alle ore 20.45, l'Italia inizierà il suo cammino verso i Mondiali del 2??0??2??2??! ???? In bocca al lu… - RaiUno : ?? Inizia il cammino dell’Italia ???? verso il mondiale Qatar 2022. Fase a gironi che ci vede impegnati stasera nell… - RaiSport : Il 'neo acquisto' dello staff di Roberto #Mancini, Daniele De Rossi, avverte l'#Italia: 'Siamo i più forti del giro… - AlessandraZadro : RT @Agenzia_Ansa: Mondiali 2022: Italia batte Irlanda del Nord 2-0. I gol di Berardi e Immobile #italianordirlanda FOTO #ANSA - Adnkronos : Italia-Irlanda del Nord 2-0, buona la prima verso i Mondiali -

Italia Irlanda

A Parma gli azzurri di Roberto Mancini hanno superato l'del Nord 2 - 0 grazie alle reti di Berardi e Immobile. L'tornerà in campo domenica sera quando a Sofia affronterà la Bulgaria.L'parte bene nella corsa verso il Mondiale in Qatar nel 2022 . Battuta l'del Nord 2 - 0 nella prima sfida del girone di qualificazione giocata a Parma . Agli Azzurri è bastato un tempo ...Parte con il piede giusto il cammino dell’Italia nel percorso di qualificazione ai Mondiali del 2022. La compagine Azzurra infatti, si è imposta per 2-0 contro l’Irlanda del Nord mettendo in cascina i ...Il cammino verso i Mondiali di Qatar 2022 inizia con una vittoria: a segno Berardi e Immobile, secondo tempo opaco.