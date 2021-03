Il pianista Stefano Bollani gioca tra le note e vola in argentina per “El Chakracanta Live in Buenos Aires”

(Di giovedì 25 marzo 2021) “Elin”, l’attesissimo nuovo album orchestrale diregistrato dal vivo in, esce venerdì 26 marzo allo mondiale come CD e in forma digitale con Alobar, l’etichetta del musicista (AL1009). Il nuovo disco del compositore econtiene, accanto ai due tanghi “Libertango” di Ástor Piazzolla e “Don Agustín Bardi” di Horacio Salgán, due composizioni originali diper pianoforte e orchestra che manifestano il suo amore per il Sud America e il proprio idioma jazzistico: i suoi “Concerto Azzurro” (2017) e “Concerto Verde” (2019) dedicati rispettivamente al Chakra della Gola e della comunicazione e al Chakra del Cuore e dell’Amore. Nei due concerti, ...

