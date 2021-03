“Il marito mi disse che dovevo sfigurare Ilenia e seppellirla nella buca scavata da lui”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Faenza, novità sul caso diFabbri: Pierluigi Barbieri, reo confesso del delitto, ha raccontato agli inquirenti i dettagli del piano criminale messo a punto con Claudio Nanni, mandante del delitto ed exdella vittima. Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri si erano accordati da tempo sulle modalità per uccidereFabbri, ex moglie del L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ilavrebbe dovuto portargli le chiavi, ma ha tardato, così lui, molto nervoso per quanto ... Nanni misolo che la moglie doveva morire e basta. Non mi spiegò come', racconta chiarendo però ...... ogni dettaglio era pianificato dal mandante dell'omicidio, l'exdella donna Claudio Nanni. ... Miche dopo averla seppellita dovevo allontanarmi con il trolley e le bottiglie di acido'. ...Il verbale di Pierluigi Barbieri: "Dovevo sfigurare Ilenia con l'acido. L'ex marito aveva già scavato una buca per seppellirla"