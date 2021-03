Il futuro delle relazioni internazionali potrebbe essere l’anarchia (Di giovedì 25 marzo 2021) L’ordine mondiale a cui siamo abituati ha subìto molti cambiamenti negli ultimi anni, e forse le relazioni internazionali sono entrate in una nuova normalità, una stabilità instabile che può ricordare da vicino l’anarchia. Ne scrive il giornalista Aris Roussinos in un lungo articolo pubblicato dalla rivista online Unherd, la cui tesi è che «l’anarchia sta arrivando». Secondo Roussinos, la tendenza a utilizzare i «proxy», cioè milizie irregolari, per intervenire indirettamente (o intervenire senza intervenire) nei conflitti, ci sta portando in un campo completamente nuovo della guerra. «Come la prima guerra civile spagnola, la decennale guerra civile siriana, un conflitto perennemente in procinto di concludersi che tuttavia potrebbe non finire mai del tutto, è stata un presagio di nuove pericolose ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 25 marzo 2021) L’ordine mondiale a cui siamo abituati ha subìto molti cambiamenti negli ultimi anni, e forse lesono entrate in una nuova normalità, una stabilità instabile che può ricordare da vicino. Ne scrive il giornalista Aris Roussinos in un lungo articolo pubblicato dalla rivista online Unherd, la cui tesi è che «sta arrivando». Secondo Roussinos, la tendenza a utilizzare i «proxy», cioè milizie irregolari, per intervenire indirettamente (o intervenire senza intervenire) nei conflitti, ci sta portando in un campo completamente nuovo della guerra. «Come la prima guerra civile spagnola, la decennale guerra civile siriana, un conflitto perennemente in procinto di concludersi che tuttavianon finire mai del tutto, è stata un presagio di nuove pericolose ...

