Focolaio nell’ospedale di Lavagna. Toti: «Portato da personale non vaccinato, ora il governo intervenga» (Di giovedì 25 marzo 2021) La conferma dal governatore Toti. Nella regione altri due «cluster» in strutture sanitarie provocate da no vax. Il procuratore Cozzi minaccia sanzioni se i dirigenti delle Asl non interverranno Leggi su corriere (Di giovedì 25 marzo 2021) La conferma dal governatore. Nella regione altri due «cluster» in strutture sanitarie provocate da no vax. Il procuratore Cozzi minaccia sanzioni se i dirigenti delle Asl non interverranno

Advertising

Italia_Notizie : Focolaio nell’ospedale di Lavagna: «Portato da personale non vaccinato» - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Focolaio #covid in #rsa a #Tiglieto, nell'entroterra di #Genova. Il sindaco e medico Leoncini: “I vaccinati contagiati st… - BabboleoNews : Focolaio #covid in #rsa a #Tiglieto, nell'entroterra di #Genova. Il sindaco e medico Leoncini: “I vaccinati contagi… - StefaniaFalone : RT @actarus1070: Continuano a fare terrorismo contro chi non si vaccina, addirittura stanno indagando una infermiera perchè non si era vacc… - actarus1070 : Continuano a fare terrorismo contro chi non si vaccina, addirittura stanno indagando una infermiera perchè non si e… -