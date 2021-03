Firenze. In corteo ai tassisti si uniscono ristoratori, commercianti, ambulanti ed altre categorie per chiedere interventi concreti (Di giovedì 25 marzo 2021) “Dopo un anno dall’avvio delle misure di restrizione, ed in presenza di un nuovo Governo, il sistema degli aiuti continua a non funzionare da congruo contrappeso al congelamento lavorativo. Le imprese italiane, ed in particolare le micro-imprese, cioè quelle caratterizzate dal fatto di rappresentare l’unica fonte di reddito per le famiglie che vi lavorano, sono state abbandonate a se stesse. E se queste sono chiuse, o comunque sono parte di una filiera bloccata dalle restrizioni, sia i costi aziendali che quelli familiari fatti di bollette, affitti, mutui, spesa alimentare, non è possibile sostenerli! È per questo che domani, 26 marzo, con la civiltà che li contraddistingue, in molte città d’Italia ai tassisti si uniranno ristoratori, commercianti, ambulanti ed altre categorie, per ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 25 marzo 2021) “Dopo un anno dall’avvio delle misure di restrizione, ed in presenza di un nuovo Governo, il sistema degli aiuti continua a non funzionare da congruo contrappeso al congelamento lavorativo. Le imprese italiane, ed in particolare le micro-imprese, cioè quelle caratterizzate dal fatto di rappresentare l’unica fonte di reddito per le famiglie che vi lavorano, sono state abbandonate a se stesse. E se queste sono chiuse, o comunque sono parte di una filiera bloccata dalle restrizioni, sia i costi aziendali che quelli familiari fatti di bollette, affitti, mutui, spesa alimentare, non è possibile sostenerli! È per questo che domani, 26 marzo, con la civiltà che li contraddistingue, in molte città d’Italia aisi unirannoed, per ...

Advertising

FondazioneCRF : È stato donato al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina il nuovo abito de ‘La Bella di Tiziano’, realizzato du… - RistToscana : RT @HorecaTni: Venerdì 26 marzo, ristoratori, tassisti e commercianti in corteo a #Firenze e in altre città d'Italia contro le misure insuf… - HorecaTni : Venerdì 26 marzo, ristoratori, tassisti e commercianti in corteo a #Firenze e in altre città d'Italia contro le mis… - NoiTv : Anche i ristoratori lucchesi in corteo con i tassisti a Firenze - Italiaefriends : I&f Arte Cultura Attualità Presentazione e consegna del nuovo abito de ‘La Bella di Tiziano’ del Corteo Storico de… -