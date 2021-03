Fabrizio Corona, sono trascorse 2 settimane senza mangiare: le condizioni (Di giovedì 25 marzo 2021) Fabrizio Corona “sta molto male, sono 14 giorni che non mangia, è imbottito di psicofarmaci e si regge a malapena in piedi, mi chiedo dove è finita l’umanità in questo Paese, non riconosco più il mio Paese”. A dirlo è il suo avvocato, il legale Ivano Chiesa, che ha commentato così il trasferimento, dell’ex re dei paparazzi nel carcere di Monza dopo una decina di giorni di ricovero nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, perché si era ferito quando aveva saputo che i giudici della Sorveglianza avevano revocato il differimento pena in detenzione domiciliare, a lui concesso a fine 2019. Il legale è andato subito nel carcere di Monza per incontrare Corona, “che sta proseguendo lo sciopero della fame“. E ha riferito: “Non ho mai visto le dimissioni da un ospedale con trasferimento in carcere alle ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 25 marzo 2021)“sta molto male,14 giorni che non mangia, è imbottito di psicofarmaci e si regge a malapena in piedi, mi chiedo dove è finita l’umanità in questo Paese, non riconosco più il mio Paese”. A dirlo è il suo avvocato, il legale Ivano Chiesa, che ha commentato così il trasferimento, dell’ex re dei paparazzi nel carcere di Monza dopo una decina di giorni di ricovero nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, perché si era ferito quando aveva saputo che i giudici della Sorveglianza avevano revocato il differimento pena in detenzione domiciliare, a lui concesso a fine 2019. Il legale è andato subito nel carcere di Monza per incontrare, “che sta proseguendo lo sciopero della fame“. E ha riferito: “Non ho mai visto le dimissioni da un ospedale con trasferimento in carcere alle ...

