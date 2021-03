Enel, Banca Akros alza il target price (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Gli analisti di Banca Akros hanno deciso di rivedere al rialzo il prezzo obiettivo su Enel, portandolo a 10,80 euro (da 10,20) e hanno mantenuto la raccomandazione “buy“. Banca Akros ha messo l’accento sul “solido modello di business verticalmente integrato” della società energetica, che si è dimostrato efficace durante la crisi del 2020 e mette Enel sulla giusta strada per affrontare la transizione energetica nel prossimo decennio. “Il forte potenziale di sviluppo di Enel nelle energie rinnovabili non è pienamente valutato”, si legge nella nota degli analisti. Sono state anche riviste al rialzo le stime per i prossimi anni. Banca Akros ha aumentato le previsioni per l’EBITDA 21-23 di circa l’1,4%, l’utile netto dell’1% e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Gli analisti dihanno deciso di rivedere al rialzo il prezzo obiettivo su, portandolo a 10,80 euro (da 10,20) e hanno mantenuto la raccomandazione “buy“.ha messo l’accento sul “solido modello di business verticalmente integrato” della società energetica, che si è dimostrato efficace durante la crisi del 2020 e mettesulla giusta strada per affrontare la transizione energetica nel prossimo decennio. “Il forte potenziale di sviluppo dinelle energie rinnovabili non è pienamente valutato”, si legge nella nota degli analisti. Sono state anche riviste al rialzo le stime per i prossimi anni.ha aumentato le previsioni per l’EBITDA 21-23 di circa l’1,4%, l’utile netto dell’1% e ...

Advertising

aniello7779 : @DipRoss @ferrandomau @Loretta88197243 Se per esempiol'enel ti arriva in banca e c'è l'addebito in c/c non avrai il… -