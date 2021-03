È allarme incidenti sulle autostrade liguri | sotto accusa i lavori

Advertising

INGENIOnews : RT @EZanchini: Da leggere i dati di Assosharing: allarme ingiustificato sui monopattini, i dati sugli incidenti minori di altri veicoli. h… - GraRulli : RT @rtl1025: ?? Rientra l'allarme #Tsunami sul versante nord orientale del #Giappone dopo la scossa di magnitudo. Le autorità hanno segnalat… - rtl1025 : ?? Rientra l'allarme #Tsunami sul versante nord orientale del #Giappone dopo la scossa di magnitudo. Le autorità han… - MatteoTanzilli : RT @EZanchini: Da leggere i dati di Assosharing: allarme ingiustificato sui monopattini, i dati sugli incidenti minori di altri veicoli. h… - giuliodelbalzo_ : RT @EZanchini: Da leggere i dati di Assosharing: allarme ingiustificato sui monopattini, i dati sugli incidenti minori di altri veicoli. h… -

Ultime Notizie dalla rete : allarme incidenti

Il Secolo XIX

' Le sanzioni sono in aumento - spiegano dalla concessionaria - e il tasso diin corrispondenza di cantieri è in realtà in netta diminuzione'. Aspi sta approfondendo la geometria del salto ...Questo il grido d'di un varazzino: 'Ragazzi, a Varazze, state molto attenti, gira un'Audi A3 E - Tron bianca con a bordo due ragazzi che simulanoper scucirvi dei soldi. Non pagate ...Il dato peggiore di vittime negli ultimi 5 anni. Aspi: “Ma i controlli sono aumentati”. Ultimo caso, il frontale a Celle con un Tir nello scambio di corsia: morta giovane donna ...Un pensionato Francesco D'Alessandro, di 72 anni, è morto nella serata di ieri a Limbadi dopo essere precipitato da un'impalcatura. (ANSA) ...