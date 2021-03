Draghi contro Big Pharma: “Cittadini europei ingannati delle case farmaceutiche” (Di giovedì 25 marzo 2021) La campagna vaccinale nei Paesi dell’Ue stenta a decollare e il premier italiano Mario Draghi interviene in videoconferenza al Consiglio europeo puntando il dito forte contro Big Pharma: “I Cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche, penso soprattutto ad AstraZeneca”, attacca. Il riferimento è alle ripetute inadempienze da parte dei produttori del vaccino contro il Covid-19, con la compagnia anglo-svedese in particolare che – secondo fonti Ue – ha consegnato finora alla Commissione europea solo 18 milioni di dosi a fronte delle 30 pattuite. Draghi nel suo intervento davanti agli leader dell’Unione, oggi giovedì 25 marzo, ha sostenuto la “necessità di ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021) La campagna vaccinale nei Paesi dell’Ue stenta a decollare e il premier italiano Mariointerviene in videoconferenza al Consiglio europeo puntando il dito forteBig: “Ihanno la sensazione di essere statida alcune, penso soprattutto ad AstraZeneca”, attacca. Il riferimento è alle ripetute inadempienze da parte dei produttori del vaccinoil Covid-19, con la compagnia anglo-svedese in particolare che – secondo fonti Ue – ha consegnato finora alla Commissione europea solo 18 milioni di dosi a fronte30 pattuite.nel suo intervento davanti agli leader dell’Unione, oggi giovedì 25 marzo, ha sostenuto la “necessità di ...

