Covid Usa, superati i 30 milioni di contagi (Di giovedì 25 marzo 2021) Negli Stati Uniti è stata superata la soglia dei 30 milioni di contagi da Covid-19. Lo rende noto la Johns Hopkins University, che ha aggiornato a 30.010.932 il numero delle infezioni registrate nel Paese dall'inizio della pandemia. Gli Usa sono anche i più colpiti a livello mondiale anche in termini di numero assoluto di decessi, 545.281 quelli attribuiti al Covid-19. La campagna di vaccinazioni procede intanto, con oltre 46.3 milioni che hanno completato la vaccinazione, 85,4 milioni che hanno ricevuto almeno una dose di antidoto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Coronavirus. Stati Uniti oltre i 30 milioni di contagi, in India 53mila casi giornalieri Casi totali Con 30.010.932 casi totali gli Usa si confermano il paese che ha segnalato il maggior ...hanno oltrepassato nelle ultime ore la soglia dei 30 milioni di contagi dalla comparsa del Covid - ...

Covid, AstraZeneca consegna nuovi dati agli Usa: "Efficace al 76%" "L'analisi primaria è coerente con la nostra analisi provvisoria rilasciata in precedenza e conferma che il nostro vaccino Covid - 19 è altamente efficace negli adulti, compresi quelli di età pari o ...

Covid Usa, superati i 30 milioni di contagi Adnkronos Lattoferrina, integratore alimentare contro il coronavirus Già nell’estate 2020 un primo studio sulla lattoferrina come arma contro il Covid, eseguito dalle università di Tor Vergata e La Sapienza, aveva fatto discutere. Ora uno studio approfondito è stato ...

Covid, al via oggi il Consiglio europeo: al centro l’export sui vaccini, partecipa Biden Ore 20.45 - Sessione straordinaria sulla cooperazione Ue-Usa, con la partecipazione del ... agli Stati Uniti per un'alleanza sui vaccini anti Covid riconoscendo piena reciprocità sullo scambio ...

