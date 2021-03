Covid Campania, oltre 2mila nuovi positivi: sale la curva dei contagi (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 2.068 i nuovi positivi al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania. Di questi 703 sono risultati sintomatici e 1.365 asintomatici. I tamponi molecolari processati sono 20.766, di cui 3.490 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 9,95%. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 62 nuovi decessi, di cui 34 deceduti nelle ultime 48 ore, 28 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 sale a 5.116. Sono 2.814 i nuovi guariti: il totale dei guariti in Campania è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 2.068 ial Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in. Di questi 703 sono risultati sintomatici e 1.365 asintomatici. I tamponi molecolari processati sono 20.766, di cui 3.490 antigenici. La percentuale di tamponisul totale dei tamponi analizzati è pari al 9,95%. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 62decessi, di cui 34 deceduti nelle ultime 48 ore, 28 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei decessi indall’inizio della pandemia da-19a 5.116. Sono 2.814 iguariti: il totale dei guariti inè ...

