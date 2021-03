“Così andremo al mare”. Covid, la previsione del governo per i mesi estivi nelle parole di Pierpaolo Sileri (Di giovedì 25 marzo 2021) Lombardia ancora zona rossa, mentre il Lazio potrebbe avviarsi verso la zona arancione passando Così nella fascia con regole, misure e divieti meno restrittivi per scuole, negozi e spostamenti. A indicare la possibile nuova ‘mappa dei colori’ delle regioni italiane sono i dati dei bollettini con contagi e morti di oggi, ma il ‘verdetto’ ufficiale arriverà soltanto domani con il monitoraggio dell’Iss, i dati della cabina di regia e l’eventuale ordinanza del ministro della Salute. 5.046 intanto, scrive Adnkronos, i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore mentre le persone decedute sono 100, facendo Così salire a 30.185 il numero totale di morti dall’inizio dell’epidemia. 59.696 i tamponi effettuati, con il rapporto positivi/tamponi che si attesta all’8,4%. Va meglio nel Lazio, che spera in un ritorno in arancione con ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Lombardia ancora zona rossa, mentre il Lazio potrebbe avviarsi verso la zona arancione passandonella fascia con regole, misure e divieti meno restrittivi per scuole, negozi e spostamenti. A indicare la possibile nuova ‘mappa dei colori’ delle regioni italiane sono i dati dei bollettini con contagi e morti di oggi, ma il ‘verdetto’ ufficiale arriverà soltanto domani con il monitoraggio dell’Iss, i dati della cabina di regia e l’eventuale ordinanza del ministro della Salute. 5.046 intanto, scrive Adnkronos, i nuovi positivi registrati in Lombardiaultime 24 ore mentre le persone decedute sono 100, facendosalire a 30.185 il numero totale di morti dall’inizio dell’epidemia. 59.696 i tamponi effettuati, con il rapporto positivi/tamponi che si attesta all’8,4%. Va meglio nel Lazio, che spera in un ritorno in arancione con ...

Sileri: 'In estate andremo al mare senza le mascherine' Poi è chiaro, se arrivasse un'ulteriore variante le cose non potranno andare così. Il miglior vaccino poi - conclude Sileri - arriverà tra un po', e sarà l'estate, perché questo virus non ama tanto l'...

Poi è chiaro, se arrivasse un'ulteriore variante le cose non potranno andare così. Il miglior vaccino poi - conclude Sileri - arriverà tra un po', e sarà l'estate, perché questo virus non ama tanto l'...