Cesc Fabregas ha qualche problema… alla guida VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cesc Fabregas

...AS Saint - Étienne Maxence Rivera 67' Yvan Neyou Noupa lascia il campo 67' L'allenatore inserisce AS Saint - Étienne Anthony Modeste in campo 66' Lascia il campo Sofiane Diop per AS Monaco 66'...Lionel Messi edi nuovo nella stessa squadra. Non si sa quando e non si sa neppure per quale team. L'unica certezza, stando a quanto riportato da CBS Sports , è che i due si ritroveranno in MLS . ...In campo ci sa fare eccome, alla guida del trattore forse un po' meno. E per questo motivo, la sua squadra ha postato un video davvero da ridere sui propri account social: "Cesc si sta allenando per l ...La pagina ufficiale del club francese posta il video che lo immortala mentre sbatte ovunque alla guida di un semi-trattore. E il web scherza: chi lo paragona ad Austin Powers e chi a Leclerc ...