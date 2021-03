Bonus spesa, al via i nuovi contributi: fino a 700 euro per le famiglie in difficoltà (Di giovedì 25 marzo 2021) Tra le misure di sostegno economico a supporto delle famiglie in gravi difficoltà economiche a causa della pandemia, il governo Draghi ha confermato lo stanziamento di ulteriori fondi per il rinnovo dei Bonus spesa. Non si tratta di una novità assoluta: il decreto Ristori ter dello scorso novembre aveva già stanziato 400 milioni a destinare ai Comuni per rinnovare questo incentivo. I buoni spesa messi a disposizione dai comuni hanno già aiutato milioni di famiglie ad acquistare generi alimentari, a partire da marzo 2020 quando sono stati stanziati fondi di solidarietà gestibili in autonomia dalle regioni e dai servizi sociali di ambito territoriale. Con altri 155 milioni di euro previsti, i buoni spesa andranno a finanziare l’acquisto di prodotti ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) Tra le misure di sostegno economico a supporto dellein gravieconomiche a causa della pandemia, il governo Draghi ha confermato lo stanziamento di ulteriori fondi per il rinnovo dei. Non si tratta di una novità assoluta: il decreto Ristori ter dello scorso novembre aveva già stanziato 400 milioni a destinare ai Comuni per rinnovare questo incentivo. I buonimessi a disposizione dai comuni hanno già aiutato milioni diad acquistare generi alimentari, a partire da marzo 2020 quando sono stati stanziati fondi di solidarietà gestibili in autonomia dalle regioni e dai servizi sociali di ambito territoriale. Con altri 155 milioni diprevisti, i buoniandranno a finanziare l’acquisto di prodotti ...

