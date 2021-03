Bonucci quota 100 | traguardo storico con la maglia dell’Italia

(Di giovedì 25 marzo 2021) Leonardotocca stasera, contro l’Irlanda del Nord,100 presenze con la Nazionale: è solo l’ottavo a riuscirci Leonardotocca le 100 presenze in Nazionale. Il difensore della Juventus è stato schierato titolare da Roberto Mancini nella gara contro l’Irlanda del Nord al fianco di Giorgio Chiellini. Una cosa non da tutti: nella storia della Nazionale, infatti, solo sette giocatori prima di lui hanno avuto l’onore di tagliare questo prestigiosocon laazzurra addosso. Leggi su Calcionews24.com

Torino Granata

... il pareggio ha invece meritato ladi 7.00. LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA DEL NORD ... In difesa altri big: irrinunciabile il blocco bianconero cone Chiellini, mentre sull'esterno ...... Caprioli fonda la storica compagnia del Teatro dei Gobbi con Albertoe Franca Valeri (sua ... poi andato " complice lafrancese della produzione " a Maurice Ronet; fino al coinvolgimento ...Leonardo Bonucci tocca stasera, contro l’Irlanda del Nord, quota 100 presenze con la Nazionale: è solo l’ottavo a riuscirci Leonardo Bonucci tocca quota 100 presenze in Nazionale. Il difensore della J ...Pochi i dubbi sul reparto arretrato con Donnarumma in porta ed una difesa a quattro con Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri. A centrocampo agiranno Pellegrini o Barella, nel caso possa ...