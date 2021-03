Barba e il discorso di Inzaghi prima della Juve: “Ha detto una cosa che mi è rimasta dentro” (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – “E’ stata una giornata importante, ora la nostra salvezza però passa dagli scontri diretti”. Federico Barba guarda al futuro dopo la domenica da sogno vissuta all’Allianz Stadium: “Venivamo da un periodo complicato, questo successo ci dà la spinta per vivere al meglio un rush finale che sarà decisivo – ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport -. Ci sono dieci partite da giocare, la strada è ancora lunga e abbiamo tanti scontri diretti. Quelli saranno fondamentali”. Del discorso negli spogliatoi tenuta da Inzaghi prima della gara con i bianconeri, Barba ammette che è rimasto colpito da una cosa in particolare: “Il mister ama profondamente il calcio e riesce a trasmettere questa passione a chi gli è accanto. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – “E’ stata una giornata importante, ora la nostra salvezza però passa dagli scontri diretti”. Federicoguarda al futuro dopo la domenica da sogno vissuta all’Allianz Stadium: “Venivamo da un periodo complicato, questo successo ci dà la spinta per vivere al meglio un rush finale che sarà decisivo – ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport -. Ci sono dieci partite da giocare, la strada è ancora lunga e abbiamo tanti scontri diretti. Quelli saranno fondamentali”. Delnegli spogliatoi tenuta dagara con i bianconeri,ammette che è rimasto colpito da unain particolare: “Il mister ama profondamente il calcio e riesce a trasmettere questa passione a chi gli è accanto. ...

