Ascolti Tv mercoledì 24 marzo 2021 | ' Svegliati amore mio' la più vista | cresce ' Avanti un altro'

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata suglitv. Nella giornata di24la sfida tra Rai 1 e Canale 5 è stata vinta indubbiamente dalla rete Mediaset grazie alla nuova serie con protagonista Sabrina Ferilli. Tuttavia, in prima serata si sono registrati dei buoni numeri anche su Rai 2 e Rai 3 che hanno entrambi superato i 2 milioni di spettatori. Nel preserale ha tenuto compagnia 'L'Eredità per l'Italia', appuntamento speciale dedicato alle onlus italiane e che ha permesso ai telespettatori di rivedere in tv alcuni vecchi campioni. Nonostante ciò, Flavio Insinna sembra essere leggermente in calo rispetto alle scorse puntate! Glitv del 24: vince , male È andato benino il film di Rai 1 tratto da una storia vera 'Mia e ...