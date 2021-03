Andrea Cerioli stasera a L’Isola dei Famosi con un ruolo particolare

(Di giovedì 25 marzo 2021) Come vi avevo anticipato la scorsa settimana,sbarcherà adei. L’ex tronista si trova in Honduras da un mese e finalmente farà il suo debutto nel reality di Ilary Blasi. Per lui gli autori hanno pensato ad unspeciale, un’entrata ad effetto, infatti – stando a quanto si legge su Blogo – i due gruppi di naufraghi si giocheranno il bell’emiliano con una prova, chi vincerà lo avrà nel suo team. “Le due compagini, i Burinos e i Rafinados se lo contenderanno come premio durante uno dei giochi che verranno presentati nella nuova puntata deldei2021. Chi vincerà quella gara acquisirà nel proprio team l’”.come premio direi che è ...

Stasera sbarcherà sulla famosa isola in Honduras un nuovo protagonista del mondo dello spettacolo: l'ex tronista, fidanzato con Arianna Cirrincione. Il nuovo naufrago molto ...Tutte le anticipazioni della puntata di stasera dell'Isola: danaufrago conteso all'eliminazione tra Brando Giorgi o Francesca ...: il 31enne ex tronista di Uomini e donne si unisce ai naufraghi nella quarta puntata di giovedì 25 marzo, in onda in prima serata su Canale 5. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, co ...Ecco tutte le anticipazioni. Stasera sbarcherà sulla famosa isola in Honduras un nuovo protagonista del mondo dello spettacolo: l’ex tronista Andrea Cerioli, fidanzato con Arianna Cirrincione.