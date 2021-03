Ancora proteste a Bristol | 14 arresti | i manifestanti non si fermano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 marzo 2021) La sera di Martedì 23 Marzo, si sono accese di nuovo le. 200si sono riuniti davanti al municipio, in una dimostrazione pacifica di solidarietà verso le persone nomadi, senzatetto e Rom. Questi infatti si vedranno presi di mira a causa della nuova legge sul crimine, che ha passato il primo voto in Parlamento la settimana scorsa. In una sua clausola, la legge rende la violazione di domicilio un’offesa criminale, invece che civile com’è adesso. Questo cambiamento avrà conseguenze pericolose per molte popolazioni già vulnerabili. Fiori e candele in memoria di Sarah Everard, la giovane uccisa da un poliziotto londinese, durante il pacifico sit-in. Photo credits: James Beck/LiveDal sit-in al parco, alle violenze Iiniziano a piantare tende sull’erba ...