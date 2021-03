All’asta dipinto di Banksy: battuto per la cifra record di 19,4 milioni di euro (Di giovedì 25 marzo 2021) record assoluto per un’opera di Banksy, messa a disposizione dal misterioso artista di strada di Bristol per raccogliere denaro da donare al servizio sanitario pubblico britannico (Nhs) a margine della commemorazione del primo anniversario del lockdown nazionale numero uno anti Covid introdotto nel Regno Unito il 23 marzo 2020. Il dipinto, intitolato Game Changer e apparso per la prima volta a maggio su uno dei muri del Southampton General Hospital, è stato battuto oggi pomeriggio da Christie’s per 16,75 milioni di sterline (19,4 milioni di euro), contro i 2,5 della base di partenza. Ignoto per ora il compratore. Banksy, il dipinto simbolo del Covid “Game Changer” Il dipinto, che raffigura un bambino in ginocchio che ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 25 marzo 2021)assoluto per un’opera di, messa a disposizione dal misterioso artista di strada di Bristol per raccogliere denaro da donare al servizio sanitario pubblico britannico (Nhs) a margine della commemorazione del primo anniversario del lockdown nazionale numero uno anti Covid introdotto nel Regno Unito il 23 marzo 2020. Il, intitolato Game Changer e apparso per la prima volta a maggio su uno dei muri del Southampton General Hospital, è statooggi pomeriggio da Christie’s per 16,75di sterline (19,4di), contro i 2,5 della base di partenza. Ignoto per ora il compratore., ilsimbolo del Covid “Game Changer” Il, che raffigura un bambino in ginocchio che ...

