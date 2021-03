Zona rossa: lo spaccio di droga non si ferma. Arrestati 2 giovani pusher (Di mercoledì 24 marzo 2021) I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, nel corso delle ultime ore, hanno arrestato due persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti dei pusher Il primo arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Montelibretti i quali sono intervenuti a seguito dell’intervento per un incidente stradale tra un’auto ed un autocarro, sulla Strada Provinciale Pascolare, nel comune di Palombara Sabina. Questi hanno notato che il conducente dell’autovettura, un romano di 23 anni con precedenti, era particolarmente preoccupato per la presenza dei Carabinieri. Quell’atteggiamento ha insospettito i militari che hanno così deciso di effettuare una perquisizione veicolare durante la quale hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di 100 grammi ed un involucro contenente cocaina del peso di 27 grammi. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, nel corso delle ultime ore, hanno arrestato due persone con l’accusa di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Gli arresti deiIl primo arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Montelibretti i quali sono intervenuti a seguito dell’intervento per un incidente stradale tra un’auto ed un autocarro, sulla Strada Provinciale Pascolare, nel comune di Palombara Sabina. Questi hanno notato che il conducente dell’autovettura, un romano di 23 anni con precedenti, era particolarmente preoccupato per la presenza dei Carabinieri. Quell’atteggiamento ha insospettito i militari che hanno così deciso di effettuare una perquisizione veicolare durante la quale hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di 100 grammi ed un involucro contenente cocaina del peso di 27 grammi. Il ...

