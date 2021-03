Xiaomi annuncia il fatturato del 2020: la crescita non si ferma (Di mercoledì 24 marzo 2021) Xiaomi ha annunciato in data odierna i risultati finanziari e il fatturato consolidati durante il corso del 2020 e del Q4, chiuso il 31 dicembre Dati finanziari 2020 di maggior rilievo: Il fatturato totale di Xiaomi per questo 2020 è stato di circa 245,9 miliardi di RMB, in crescita del 19,4% rispetto all’anno precedente; Il guadagno netto è stato di circa 36,8 miliardi di RMB, in aumento del 28,7% rispetto all’anno precedente; L’utile netto rettificato non-IFRS è stato di 13,0 miliardi di RMB, in crescita del 12,8% rispetto all’anno precedente, raggiungendo il massimo consenso del mercato; L’utile per azione è stato di 0,849 RMB. Xiaomi: i dati del 4Q 2020 Dati finanziari 4Q ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 24 marzo 2021)hato in data odierna i risultati finanziari e ilconsolidati durante il corso dele del Q4, chiuso il 31 dicembre Dati finanziaridi maggior rilievo: Iltotale diper questoè stato di circa 245,9 miliardi di RMB, indel 19,4% rispetto all’anno precedente; Il guadagno netto è stato di circa 36,8 miliardi di RMB, in aumento del 28,7% rispetto all’anno precedente; L’utile netto rettificato non-IFRS è stato di 13,0 miliardi di RMB, indel 12,8% rispetto all’anno precedente, raggiungendo il massimo consenso del mercato; L’utile per azione è stato di 0,849 RMB.: i dati del 4QDati finanziari 4Q ...

Advertising

tuttoteKit : #Xiaomi annuncia il fatturato del 2020: la crescita non si ferma #tuttotek - VillaggioTecno : Xiaomi annuncia i risultati finanziari 2020 - mspiccia : RT @mspiccia: Xiaomi annuncia i risultati finanziari 2020: la crescita non si ferma - mspiccia : RT @TheGeekerz: Xiaomi annuncia i risultati finanziari 2020: la crescita non si ferma - mspiccia : Xiaomi annuncia i risultati finanziari 2020: la crescita non si ferma -