Vieri: "Napoli? Se c'è Mertens cambia tutto. Al completo è fortissimo". (Di mercoledì 24 marzo 2021) Vieri: per lo scudetto è un discorso tra Inter e Milan e per la Champions c'è un posto libero: non posso pensare che la Juve non ci vada. Se lo giocano Atalanta, Napoli e Roma Christian Vieri, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport durante al quale parla del momento del calcio italiano, esprime un parere su quale squadra vincerà, quest'anno. lo scudetto e quale club parteciperà alla prossima Champioon League oltre a parlare del Napoli e di Mertens. Queste le sue parole: Quale squadra gioca meglio in Italia? "Io metto sempre prima l'Atalanta. Velocità, forza, aggressività e guardate l'attacco, guardate com'è devastante Muriel. -aggiunge Vieri – Altro che intrusa, come dice Gasperini: le manca solo il nome, ma lo status è quello di Juve, Inter, Milan. E ora ...

