Uomini e Donne, fiocco rosa per un’ex corteggiatrice: è nata la piccola Sophie! (Foto) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ginevra Lambruschi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma della piccola Sophie. Il lieto evento è stato annunciato attraverso l’ufficiale profilo Instagram di Ginevra. Nel post ci sono due Foto che ritraggono la neo mamma in un tenero momento con la bambina appena nata, insieme al loro c’è anche il neo papà: l’attaccante Mirko Antonucci. Ecco la Foto di Sophie appena nata. La coppia, sempre sui social, a settembre aveva annunciato la gravidanza ed il sesso della bimba. Mirko e Ginevra hanno condiviso con i loro follower altri scatti di Sophie, potete trovarli nella gallery di seguito. Un caloroso benvenuto a Sophie e le nostre congratulazioni ai neo genitori Ginevra e Mirko. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ginevra Lambruschi, exdi, è diventata mamma dellaSophie. Il lieto evento è stato annunciato attraverso l’ufficiale profilo Instagram di Ginevra. Nel post ci sono dueche ritraggono la neo mamma in un tenero momento con la bambina appena, insieme al loro c’è anche il neo papà: l’attaccante Mirko Antonucci. Ecco ladi Sophie appena. La coppia, sempre sui social, a settembre aveva annunciato la gravidanza ed il sesso della bimba. Mirko e Ginevra hanno condiviso con i loro follower altri scatti di Sophie, potete trovarli nella gallery di seguito. Un caloroso benvenuto a Sophie e le nostre congratulazioni ai neo genitori Ginevra e Mirko. L'articolo proviene da Isa e Chia.

DPCgov : ???? Alluvioni, frane, incendi boschivi, ondate di calore… Grazie alle donne e agli uomini dei Centri Funzionali e d… - Corriere : In tutta Europa le donne continuano ad essere pagate meno degli uomini, in media il 25%. In Italia addirittura il 3… - meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - and_paterlini : Prof. suor @ASmerilli sottosegretaria all'economia. Una notizia bella per tutte le donne e gli uomini impegnati a f… - massidanu : @Curenna Esistono Mille tipologie di donne e di uomini Basta accettare le diversità Ognuno ragiona come meglio crede -