Sabrina Ferilli accusa Maria De Filippi (Di mercoledì 24 marzo 2021) In che rapporti stanno Maria De Filippi e Sabrina Ferilli? Le due sono amiche e insieme formano davvero una bellissima coppia, televisivamente parlando. La loro sintonia è straordinaria e si divertono un mondo. Ma allora perché la bella attrice, nell’intervista a Chi, ha detto che è tutta colpa di Maria De Filippi? Sabrina Ferilli e Maria De Filippi sono amiche da tanti anni ormai. Tra loro c’è una grandissima Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 24 marzo 2021) In che rapporti stannoDe? Le due sono amiche e insieme formano davvero una bellissima coppia, televisivamente parlando. La loro sintonia è straordinaria e si divertono un mondo. Ma allora perché la bella attrice, nell’intervista a Chi, ha detto che è tutta colpa diDeDesono amiche da tanti anni ormai. Tra loro c’è una grandissima Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : SABRINA FERILLI TI VOGLIAMO TUTTI BENE #Isola - QuiMediaset_it : Sabrina Ferilli è la protagonista della serie inedita #SvegliatiAmoreMio. Stasera in prima serata su #Canale5.… - IlContiAndrea : Domani al via il Serale di #Amici20 confermati i giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash.… - PaolaBZ71 : Scusate, per caso a qualcuno è sfuggito che stasera c'è 'Svegliati amore mio' con Sabrina Ferilli? Non vorrei che q… - danitrash77 : Non ho capito bene ma quindi Sabrina Ferilli è la protagonista della prossima fiction? Dispiace sia passata così in sordina -