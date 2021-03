"Ritardi col Caf", "Ci metti 10 mesi?": ora è rissa tra la Lucarelli e la Boldrini (Di mercoledì 24 marzo 2021) Francesca Galici Laura Boldrini ha replicato a Selvaggia Lucarelli dopo l'articolo sul trattamento riservato alle collaboratrici ma per la giornalista le giustificazioni non sono credibili Ha creato un piccolo caso l'articolo di Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano sui rapporti tra Laura Boldrini e le sue collaboratrici. L'ex presidente della Camera, con una lettera inviata al quotidiano, si è difesa dalle accuse mosse dalle donne che, fino a poco tempo fa, hanno lavorato per lei. L'esponente dem ha affrontato punto per punto tutti i casi presentati da Selvaggia Lucarelli nel suo articolo che ha destato molto scalpore, scatenando una piccola bufera mediatica su Laura Boldrini, che da sempre regge il vessillo del femminismo. "Stiamo trovando un accordo per ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Francesca Galici Lauraha replicato a Selvaggiadopo l'articolo sul trattamento riservato alle collaboratrici ma per la giornalista le giustificazioni non sono credibili Ha creato un piccolo caso l'articolo di Selvaggiaper Il Fatto Quotidiano sui rapporti tra Laurae le sue collaboratrici. L'ex presidente della Camera, con una lettera inviata al quotidiano, si è difesa dalle accuse mosse dalle donne che, fino a poco tempo fa, hanno lavorato per lei. L'esponente dem ha affrontato punto per punto tutti i casi presentati da Selvaggianel suo articolo che ha destato molto scalpore, scatenando una piccola bufera mediatica su Laura, che da sempre regge il vessillo del femminismo. "Stiamo trovando un accordo per ...

