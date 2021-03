Rileggere un libro che ci è piaciuto? Ecco perché fa bene al cervello e al cuore (Di mercoledì 24 marzo 2021) La prima volta che leggiamo un libro cogliamo l’essenziale: la trama, i personaggi, le sfumature stilistiche, ma tanto altro rischia di sfuggire alla nostra memoria. Alcuni critici letterari, infatti, sostengono l’importanza di Rileggere più volte i libri per trarne diversi benefici psicologici. Pensate, quante volte abbiamo rivisto dei film che ci sono piaciuti, pur conoscendoli già a memoria? Non sempre però accade lo stesso con i libri, perché anche i più appassionati della lettura preferiscono lasciarsi sorprendere ogni volta da un libro che non conoscono e passano così da una stesura all’altra. Tutte le letture però – in particolare i capolavori classici o i libri cult – ad un primo sguardo non permettono di comprendere nemmeno la metà del significato o delle emozioni che possono suscitare. C’è ... Leggi su newsagent (Di mercoledì 24 marzo 2021) La prima volta che leggiamo uncogliamo l’essenziale: la trama, i personaggi, le sfumature stilistiche, ma tanto altro rischia di sfuggire alla nostra memoria. Alcuni critici letterari, infatti, sostengono l’importanza dipiù volte i libri per trarne diversifici psicologici. Pensate, quante volte abbiamo rivisto dei film che ci sono piaciuti, pur conoscendoli già a memoria? Non sempre però accade lo stesso con i libri,anche i più appassionati della lettura preferiscono lasciarsi sorprendere ogni volta da unche non conoscono e passano così da una stesura all’altra. Tutte le letture però – in particolare i capolavori classici o i libri cult – ad un primo sguardo non permettono di comprendere nemmeno la metà del significato o delle emozioni che possono suscitare. C’è ...

