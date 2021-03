Riapertura scuole, oltre il 45% degli utenti dice no: il sondaggio di Orizzonte Scuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) Hanno partecipato al sondaggio di Orizzonte Scuola quasi 2300 utenti, la maggior parte dei quali ha espresso parere sfavorevole per una possibile Riapertura delle scuole in zona rossa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) Hanno partecipato aldiquasi 2300, la maggior parte dei quali ha espresso parere sfavorevole per una possibiledellein zona rossa. L'articolo .

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID / LE IPOTESI DEL GOVERNO Verso proroga misure fino all’11, ma non per le scuole [Leggi] - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie per aver messo al centro i bimbi e le famiglie, con una riapertura, condizioni sanitarie permetten… - Tg3web : Il Governo imprime una nuova accelerazione al piano vaccinale. Obiettivo: 500mila dosi al giorno il prima possibile… - QPeriscopica : RT @Open_gol: «Continuare a dire che la scuola è sicura è irrispettoso nei confronti dei ragazzi e di tutto il personale» - NFratoianni : RT @NFratoianni: Riapertura delle scuole? Io mi auguro che si vada rapidamente in questa direzione, lo si faccia in sicurezza. Ma servono t… -