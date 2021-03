Repubblica Ceca-Italia, Nicolato: “Potevamo fare meglio, in dieci creato molto” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Nel secondo tempo si poteva fare meglio ma i match sono difficili e molti di questi ragazzi non hanno ritmo partita, lo comprendo. In dieci abbiamo creato molto, siamo stati un pizzico sfortunati. I due rossi di Tonali e Marchizza non ci fanno piacere, non ho visto bene gli episodi ma li accettiamo”. Queste le parole di Paolo Nicolato, ct dell’Italia under 21 dopo il pareggio contro la Repubblica Ceca nell’esordio all’Europeo di categoria. “Cosa cambia? Dobbiamo sempre cercare di fare il massimo – prosegue ai microfoni di Rai Sport – Sarebbe stato meglio vincere ma peggio una sconfitta”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Nel secondo tempo si potevama i match sono difficili e molti di questi ragazzi non hanno ritmo partita, lo comprendo. Inabbiamo, siamo stati un pizzico sfortunati. I due rossi di Tonali e Marchizza non ci fanno piacere, non ho visto bene gli episodi ma li accettiamo”. Queste le parole di Paolo, ct dell’under 21 dopo il pareggio contro lanell’esordio all’Europeo di categoria. “Cosa cambia? Dobbiamo sempre cercare diil massimo – prosegue ai microfoni di Rai Sport – Sarebbe statovincere ma peggio una sconfitta”. SportFace.

