Perché Prandelli ha lasciato la Fiorentina? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Serie A, Perché Cesare Prandelli ha lasciato la Fiorentina? I risultati sportivi, il malessere interiore, il disagio. Con una lettera commossa e commovente, Cesare Prandelli ha lasciato la guida della Fiorentina e in molti da diverse ore si chiedono il Perché di questa scelta improvvisa. È vero che la Viola occupa una posizione in classifica inferiore alle aspettative, ma è vero anche che la zona retrocessione è a distanza di sicurezza. Inoltre nelle ultime uscite la squadra ha mostrato segnali di crescita. Quindi il rendimento sportivo non sarebbe il movente che ha spinto Prandelli alle dimissioni. Non l’unico almeno. La lettera di addio Per provare a fare luce sulla decisione di Prandelli dobbiamo ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Serie A,Cesarehala? I risultati sportivi, il malessere interiore, il disagio. Con una lettera commossa e commovente, Cesarehala guida dellae in molti da diverse ore si chiedono ildi questa scelta improvvisa. È vero che la Viola occupa una posizione in classifica inferiore alle aspettative, ma è vero anche che la zona retrocessione è a distanza di sicurezza. Inoltre nelle ultime uscite la squadra ha mostrato segnali di crescita. Quindi il rendimento sportivo non sarebbe il movente che ha spintoalle dimissioni. Non l’unico almeno. La lettera di addio Per provare a fare luce sulla decisione didobbiamo ...

Advertising

debbys1986 : Perché quando c’è di mezzo il calcio non può esserci mai un brutto finale @acffiorentina #thisisfootball #prandelli… - CarmeloCeli : @CorSport Prandelli ha lasciato perché non si riconosce più in questo calcio a proprio ragione,per me non ha voluto dire tutta là verità. - millansantamar : @CucchiRiccardo Massimo rispetto per Prandelli, però mi chiedo se avesse percepito lo stipendio di un magazziniere… - MarioCantagall1 : RT @GinoRIVIECCIO: Comunque la si pensi sul Prandelli allenatore,una cosa è certa: il calcio italiano perde un grande uomo, leale, serio, a… - Albert52leone : @perchetendenza E Prandelli inventò il codice etico, che ridicolmente aggirò perché coinvolgeva Chiellini. E Prande… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Prandelli Video/ Roma Napoli (0 - 2) gol e highlights, la doppietta di Mertens sbanca l'Olimpico Dimissioni Prandelli dalla Fiorentina/ "Carriera può finire qui": allenatore Iachini VIDEO ROMA ... Mentre nel primo tempo non siamo esistiti perché ci è mancato coraggio. Siamo tutti responsabili. ...

Un allenatore gentile privo di 'ombre' Anche se era della Fiorentina!! Buona fortuna Claudio Prandelli, lo ricorderò sempre con la maglia bianconera nella parte destra dei miei album, perché per me lui nel cassetto della mia memoria ...

L’addio di Prandelli alla Fiorentina e a «un calcio che va troppo veloce» Il Sole 24 ORE Dimissionidalla Fiorentina/ "Carriera può finire qui": allenatore Iachini VIDEO ROMA ... Mentre nel primo tempo non siamo esistitici è mancato coraggio. Siamo tutti responsabili. ...Anche se era della Fiorentina!! Buona fortuna Claudio, lo ricorderò sempre con la maglia bianconera nella parte destra dei miei album,per me lui nel cassetto della mia memoria ...