Pasqua e Pasquetta, cosa si può fare e cosa no (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nessuna distinzione di fasce di rischio, un unico colore, il rosso, tingerà l'Italia il 3,4 e 5 aprile, in concomitanza con la Pasqua. Le regole e le restrizioni saranno quindi le più stringenti per tutto il Paese, ma in questo caso c'è qualche concessione in più, come stabilito dall'ultimo decreto in vigore fino al 6 aprile. La novità più importante, rispetto alle regole vigenti nelle attuali zone rosse, riguarda la possibilità di spostarsi all'interno della propria Regione una volta al giorno per andare in un'altra abitazione privata. E' concesso solo a due adulti e dal conteggio sono esclusi i minori di 14 anni. Gli spostamenti sono consentiti solo dalle 5 alle 22. Sempre consentito lo spostamento verso le secondo case, in qualsiasi fascia di rischio. Alcune regioni hanno però adottato misure più severe in questo senso: Sardegna e Valle D'Aosta hanno infatti deciso ...

