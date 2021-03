Pantene, una bambina trans e le sue madri lesbiche protagoniste del nuovo spot (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar – Tenetevi pronti, si appresta ad arrivare una nuova ricorrenza Lgbt, l‘International transgender Day of Visibility (31 marzo) quindi saranno molte le multinazionali a tentare di farsi belle per l’occasione: Pantene ha realizzato uno spot ad hoc. Protagonista una bambina trans e le sue due madri lesbiche. Pantene, bimba trans e madri lesbiche Lo spot Pantene (perché la comunità Lgbt è sempre così discriminata da avere i migliori sponsor), si chiama Sawyer & Ashley sul potere della visibilità, una bambina trans di nome Sawyer racconta la sua storia insieme alle madri lesbiche Ellie e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar – Tenetevi pronti, si appresta ad arrivare una nuova ricorrenza Lgbt, l‘Internationalgender Day of Visibility (31 marzo) quindi saranno molte le multinazionali a tentare di farsi belle per l’occasione:ha realizzato unoad hoc. Protagonista unae le sue due, bimbaLo(perché la comunità Lgbt è sempre così discriminata da avere i migliori sponsor), si chiama Sawyer & Ashley sul potere della visibilità, unadi nome Sawyer racconta la sua storia insieme alleEllie e ...

Advertising

ispettore_l : I capelli delle donne del '500 sarebbero stati una tortura per i brand come Pantene oppure Head&Shoulders. Avrei vo… - orangefreckle : Sono al 55 ep e dico solo una cosa: se fallisce come alchimista alla pantene lo prendono sicuro -

Ultime Notizie dalla rete : Pantene una Pantene, una bambina trans e le sue madri lesbiche protagoniste del nuovo spot Il Primato Nazionale Paola Marella super sexy in accappatoio a 58 anni dimostra che il fascino non ha età Paola Marella, 58 anni freschissimi di compleanno, ha condiviso sul suo account Instagram una foto in cui indossa solo un accappatoio. Pur essendo molto discreta, l'agente immobiliare più famosa della ...

Paola Marella, 58 anni freschissimi di compleanno, ha condiviso sul suo account Instagram una foto in cui indossa solo un accappatoio. Pur essendo molto discreta, l'agente immobiliare più famosa della ...