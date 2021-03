Pacifico | Mare Nostrum Così l’Ue si affaccia in Asia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Facendo seguito a voci che circolano dal febbraio 2019, il Giappone e la Germania firmeranno questo mese un accordo per la condivisione delle informazioni di intelligence militare come forma di più stretta cooperazione nella regione dell’Indo. L’accordo sulla sicurezza delle informazioni, spiega l’Nikkei, renderà più facile per Tokyo e Berlino scambiarsi dati sensibili sui piani di dispiegamento delle truppe, sulle attrezzature di difesa e sulle attività terroristiche. L’intesa arriva mentre i tedeschi dimostrano una crescente attenzione all’Indo-, teatro in cui gli Stati Uniti intendono creare un’alleanza regionale per contenere l’influenza della Cina oltre che traslarvi parte degli interessi transatlantici. Il tema è emerso anche durante i colloqui di questi giorni all’interno della ministeriale Nato, alleanza ...