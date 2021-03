Non è la d’Urso chiude. Barbara sfida Venier: Domenica Live parte prima (Di mercoledì 24 marzo 2021) Torna la sfida tra le due conduttrici di punta di Rai 1 e Canale 5 dopo la chiusura di Live. La data d'inizio della versione allungata del contenitore di Mediaset L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Torna latra le due conduttrici di punta di Rai 1 e Canale 5 dopo la chiusura di. La data d'inizio della versione allungata del contenitore di Mediaset L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

86_biancaneve : @13Rosylu 'R0salinda è fidanzata' Lo ha detto Dayane nell' intervista a Casa Chi, mi pare anche dalla D'Urso, come… - Vivienne61292 : @trumpettss0 Si, esatto le foto risalgono a quel giorno. Quindi la prima volta che, post gf, lui salì a Milano. Se… - Teresa75641417 : Quanto vorrei adesso le fan fiction di non è la d’Urso per far vedere come è andata in famiglia ??2?????? - AntonellaDimit6 : RT @ijustcantgoon_: Io rido perché quando Giulia è uscita ho litigato con una Prelemina che diceva “Tommaso vincerà il GF, ma poi vivrà di… - Ombrett87602264 : @sullabasedi Veramente chi non rispetta la felicità del proprio figlio, rincorrendo un sogno solo suo(Montecarlo)n… -

Ultime Notizie dalla rete : Non d’Urso Zingaretti conferma dimissioni irrevocabili: “Ma non scompaio, resto nel Pd con le mie idee” Fanpage.it