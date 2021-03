Nedved stoppa le voci: 'Pirlo resta al 100%. Ronaldo non si tocca. Ma Dybala...' (Di mercoledì 24 marzo 2021) 'Pirlo è e sarà l'allenatore della Juventus, al 100%. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state'. Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved parla in ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 24 marzo 2021) 'è e sarà l'allenatore della Juventus, al. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state'. Il vicepresidente della Juventus Pavelparla in ...

Advertising

ilcirotano : Nedved stoppa le voci: 'Pirlo sarà l'allenatore al 100%. Ronaldo non si tocca' - - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Juve #Nedved stoppa le voci: '#Pirlo sarà l’allenatore al 100%. #Ronaldo non si tocca” - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Juve #Nedved stoppa le voci: '#Pirlo sarà l’allenatore al 100%. #Ronaldo non si tocca” - Gazzetta_it : #Juve #Nedved stoppa le voci: '#Pirlo sarà l’allenatore al 100%. #Ronaldo non si tocca” -