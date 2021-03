Nazionale, infortunio per Kean: ha già lasciato il ritiro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Moise Kean ha lasciato il ritiro della Nazionale e non parteciperà ai prossimi impegni dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 Moise Kean ha lasciato il ritiro della Nazionale e non parteciperà ai prossimi impegni dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. L’attaccante del Paris Saint-Germain ha accusato un affaticamento muscolare che ha costretto lo staff medico azzurro ad escluderlo dalle sfide contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Il giocatore, come riferisce la FIGC in una nota ufficiale, questa mattina farà rientro farà rientro al club di appartenenza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Moisehaildellae non parteciperà ai prossimi impegni dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 Moisehaildellae non parteciperà ai prossimi impegni dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. L’attaccante del Paris Saint-Germain ha accusato un affaticamento muscolare che ha costretto lo staff medico azzurro ad escluderlo dalle sfide contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Il giocatore, come riferisce la FIGC in una nota ufficiale, questa mattina farà rientro farà rientro al club di appartenenza. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

calciomercatoit : ?? #Italia, UFFICIALE: #Kean lascia il ritiro della #Nazionale a causa di un problema muscolare. Non sarà a disposiz… - messveneto : Dante Rossi, dal Chions al sogno di giocare a Wembley: «Ci ho lavorato tanto e ora spero si avveri»: Il difensore d… - infoitsport : Dybala: dall’infortunio alla Nazionale, Paulo testimonial della nuova maglia dell’Argentina - sportli26181512 : Roma, nessun infortunio per Dzeko: sarà in campo in Nazionale: Roma, nessun infortunio per Dzeko: sarà in campo in… - infoitsport : Roma, nessun infortunio per Dzeko: resta con la nazionale bosniaca -